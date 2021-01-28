櫃買今年掛牌數 拚22家

櫃買中心董事長陳永誠昨（27）日表示，今年「否極泰來，展望正向」，受理申請新股上櫃掛牌（IPO）家數預計22家、含戰略新板五家的興櫃為45家；同時建立完整永續發展債券板塊，國際債券預計農曆年前發行規模會達到100億美元。

櫃買中心昨日舉行年終記者會，陳永誠指出，去年櫃買市場多項指標創歷史新高，展望今年，目前因車用電子、貨櫃等缺貨對實體經濟產生衝擊，也使得供應鏈重新安排，對資本市場也有一定程度影響，但相信2021年能否極泰來，經濟持續在穩健道路上前進。

陳永誠表示，IPO方面，對照去年受疫情影響，中小企業調整營運方向並影響申請上櫃時程，今年依目前審查與申報申請情況來看，較想像中樂觀，評估目標數22家有機會達標。

至於興櫃，包含7月將成立的戰略新板，整體目標申請家數是45家。戰略新板進度上，與產業發展協會、工業局及政府相關機構配合中，全年達成申請目標數五家的希望很高。

債券方面，陳永誠說，今年會推出完整的永續發展債券板塊，加上綠債、可持續發展債券，債券市場會有一個完整的板塊。

國際債市場1月還是非常熱絡，截至25日，國際債有16檔，發行金額70億美元，去年同期僅15億美元。預估1月會有25檔，發行金額85億美元，2月目前掌握到的有15檔，發行金額30億美元，預期農曆年前發行規模會達到100億美元。