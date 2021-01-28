羨慕！中信金員工自行居家管理 照給14天有薪防疫假

新冠疫情為企業帶來即時應變的挑戰，更是企業踐行ESG（環境、社會、公司治理）的好時候。中信金控（2891）總經理吳一揆昨（27）日透露，中信金在疫情假上面，針對有疑慮、自行居家管理的員工，一律直接給14天，薪水不打折的有薪防疫假。

中信金給員工的疫情假，福利之優，國內金融業無人能敵。一家民營金控同業的人資主管昨日表示，目前多數做法為，員工收到政府居家隔離或居家檢疫等通知書，全薪核給防疫假；但是，員工若自己主動要居家管理，須自行請特休假、事假等等。

另外一家公股行庫也表示，員工若應政府或該行要求在家休養，將另外核給防疫假；倘若政府或銀行都沒要求，而是自己覺得風險高而要自行在家管理，須按平時請假程序辦理，不會有額外的有薪防疫假。

吳一揆昨日參加遠見ESG永續金融論壇，分享中信金經驗時指出，新冠疫情為企業帶來很多即時應變的挑戰，舉例來說，中信金在疫情假上面，過去也沒有經驗，「可是當我接到一通電話，我們有一位同事，他的室友是跟第一位染疫的金融機構的人在同一個辦公室」，中信金立刻調整僵固的請假制度。

這位員工自己請了假，怕帶給公司不方便，吳一揆問現場聽講人士，「請問各位會怎麼做」，他透露中信金的做法，「我們真的非常、非常謝謝這位同仁願意自己請假，可是我們在第一時間，直接給他14天的防疫假，不必用到自己私人的請假」。

吳一揆說：「因為疫情，我們須要有一些同情心、須要有些同理心來做一些變化。」

中信金核心子公司中國信託銀行是全台灣最國際化的銀行，整個中信金集團，海內外員工合計約2.5萬人，海外就有4,000多人。

據了解，中信金給海外返台員工的疫情假也很優渥，過了14天居家隔離後，另外還有七天可在家工作的有薪假，如果家裡設備沒法遠距辦公也不勉強非工作不可，一切以企業社會責任（ESG的S）、彈性化的公司治理（ESG的G）策略、安全健康的環境（ESG的E）為最高考量。