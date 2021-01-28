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中信金推動ESG 紅到國外

經濟日報 / 記者陳怡慈／台北報導
中信金控總經理吳一揆。主辦單位/提供
中信金控總經理吳一揆。主辦單位/提供

中信金控（2891）推動永續治理、永續金融，不但是台灣的ESG（環境、社會、公司治理）標竿企業，還紅到國外，獲得越南政府肯定。中信金總經理吳一揆說：「中國信託要把永續金融的精神擴及到全世界。」

吳一揆昨（27）日出席遠見ESG永續金融論壇，暢談中信金如何打造企業的ESG策略。他說，以前出席各種場合，大家問的都是EPS（每股獲利），這兩年講最多的是ESG，對金融機構來講，EPS跟ESG一樣重要。中信金創辦人辜濓松曾說，中信金要當對社會最有貢獻與影響力的企業，而非最賺錢的企業。

ESG重視永續治理，中信金身為金融機構，致力推動永續金融。吳一揆說，普惠金融一直都是永續金融的一部分，中信金核心子公司中國信託商業銀行2015年就追隨諾貝爾和平獎得主尤努斯的腳步，當起台灣的「窮人銀行」，目前為止貸出新台幣2億元，資助250個家庭。

中國信託銀行是全台灣最國際化的銀行，吳一揆說，中信銀行利用海外的分行與子行辦理微型貸款，值得一提的是越南，中信銀行在越南與當地三家微型金融機構合作，合計提供2,719萬美元，給很多越南的家庭去作開支，「貸款給他們買第一部摩托車，貸款給他們做教育基金」，並且得到越南政府的獎勵。

中信銀行在菲律賓、日本、美國與印度，也都結合自身優勢，在當地推動普惠金融。例如，在菲律賓就跟六家小額信貸機構合作，合計貸款菲律賓披索25億元；在美國推出「夢想家小型企業」專案，辦理99件小型商業署貸款。

另外，中信銀行2019年辦理的永續與綠色金融的投資與融資，金額合計629億元，國內金融機構名列前茅；中信銀行也發行國內第一檔綠色債券及可持續發展債券，穩居國內銀行業獲利王的同時，也兼顧永續發展。

中信金控透過核心金融業務，包含：融資貸款、保險商品、資產管理、自有投資以及社會投資，影響客戶及投資標的商業模式的變革與轉型 ，以落實聯合國在普惠成長、基礎需求、自然資源及企業治理等面向的永續發展目標。

中信 越南 菲律賓

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