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金融境外中心 大賺千億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

雖然2020年新冠肺炎疫情蔓延，但受到電子供應鏈重組、台商回流等利多簇擁下，我國境外金融去年獲利依舊繳出亮眼成績。據金管會最新統計，銀行、證券、保險三大境外中心合計稅前盈餘約37.87億美元（約新台幣1,090億元），較前一年成長9.72%，已突破千億元大關，其中以銀行國際金融業務分行（OBU）貢獻最大。

國銀OBU業務五年前曾因兆豐銀紐約分行涉洗錢案遭鉅額罰款而一度陷入「急凍」，因為KYC（認識客戶）從嚴，一度造成客戶驟減與業務流失大半，不過從2019年開始隨著台商陸續回流，金管會又祭出財富管理2.0方案及法規鬆綁，力爭台商資金留在OBU，讓OBU業務量重新找回活水。據金管會銀行局統計，2020年OBU稅前盈餘達到36億美元，較前一年成長逾9%。

2020年海外OBU的總資產則來到2,223億美元，較前一年增加132億美元，成長了6.3%。

至於證券業境外的國際業務分公司2020年獲利也有顯著成長，據證期局統計， 核准19家券商開辦OSU，去年整體業務量達到1,747億美元，僅成長7.5%，但是稅前盈餘達到1.84億美元，較前一年大幅成長22.67%，證期局副局長蔡麗玲表示，OSU主要業務都是自營，意謂2020年投資市場市況不錯，自營部門操作不錯，績效顯著。

雖然保險OIU在2020年依舊較2019年成長，但主要是一家再保公司2019年大虧1,377萬美元，基期很低所致，壽險業無論是保費收入與獲利，都較前一年有顯著衰退；產險業也同樣由盈轉虧。

台商 保險

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