瞄準年終獎金理財 銀行競推美元高利定存

農曆新年將屆，上班族年終獎金陸續到手，之前相對沉寂的美元高利定存專案，又開始多起來，提供民眾年終獎金理財選擇。面對國際資本市場維持多頭，民眾美元境外投資理財，是要繼續持有風險性資產、抱股過年，或者是先行調節、落袋為安，部分資金配置轉作短天期的美元高利定存，不妨多加衡量。

去年新冠肺炎疫情肆虐，全球央行降息救市，美元利率更是陡降，弱勢美元持續下新台幣強升，銀行的美元高利定存專案也跟著變少。最近因接近年關，民眾陸續領年終獎金，銀行美元高利定存方案也跟著增加，提供更多選擇。

不過，由於市場預期美元仍弱勢，因此多數銀行推出的美元高利定存方案，多以3個月期以下的短天期方案為主，僅有少數有推到6個月期。

凱基銀行指出，近期匯率波動劇烈，預期美元將有機會出現跌深反彈，因此建議保守型投資人短線可酌量增持美元部位，停泊在短天期高利定存。

因此凱基銀推出限時限量的快閃高利定存活動，推出以新資金辦理美元3個月期定存，利率0.8%。

凱基銀指出，對於目前以美元持有海外股、債等金融商品的投資人來說，該行預測全球股市經過長達近九個月的大漲，不排除未來一季會因持續升溫的疫情再度出現短期修正的可能，屆時預估美元有機會出現跌深反彈的情況，因此建議民眾短線可酌量增持美元部位。

不過，也有銀行發現，理財客戶對於繼續抱股、持有風險性資產的意願仍高，因此即使美元高利定存提供的短天期高利1%上下利率，比牌告多出數倍，但未必承作興趣很高，這類客戶有可能要等到接近農曆年假前，才會考慮部分先行實現、轉作高利定存，因此高利方案推出後，目前客戶端的反應並不如預期熱烈。