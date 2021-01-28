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兆豐 強打機器人理財優惠

經濟日報 / 記者夏淑賢／台北報導

2021年為純網銀元年，因應純網銀搶市，兆豐銀行除了緊抓高端財富管理貴賓，小資、大眾族群也不漏接，昨（27）日宣布推出信用卡持卡人與薪轉戶機器人理財優惠，讓資產較小的族群有機會享有機器人理財終身免信託管理費的好康。

兆豐銀日前針對高端理財貴賓推出專屬的美元2個月期1.2%高利定存，為甫獲准開辦的億元戶高端財管2.0業務暖身，另外，兆豐銀也對小資族、普羅大眾強打機器人理財雙重優惠，針對兆豐銀信用卡與薪轉客戶，推出活動期間免申辦手續費，再加上信託資產可終身免收信託管理費的雙重好康，準備高端、小資族群兩頭都不放過。

兆豐銀指出，銀行信用卡去年底晉身百萬發卡行，再加上搭配具優勢的企金業務帶動薪轉戶，因此針對持卡人與薪轉戶兩族群，推出小資最愛的機器人理財，理財投資門檻只要新台幣3,000元或100美元，即可享一站式金融服務，全方位滿足客戶信用卡消費或是基金投資理財等需求。

兆豐銀表示，即日起至3月底前只要透過線上「理財e把兆」機器人理財平台，完成小額投資定期續扣，即可有免收信託管理費及手續費的雙免優惠。

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