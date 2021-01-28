金控、銀行發債額 十年新高

低利搶錢，金控去年發債金額暴增二倍多，有1,555億元，銀行發債金額也增加近二成，有1,920億元，分別創下近十年新高紀錄，今年1月也已發債近200億元，金控及銀行發債籌資，主要用來發放股利、提高資本及營運資金等需求。

根據櫃買中心資料，去年一年金控及銀行發行的公司債及金融債，合計有3,475億元，十年來首度破3,000億元。

今年1月到昨（27）日為止，金控及銀行發債額度合計已也有185億元，金融機構趁低利搶錢現象從去年延續到今年。

依金管會規定，銀行發行金融債必須先向金管會提出申請，金控發債則採申報生效方式。官員表示，去年申請發債的案件有明顯變多，低利率應該是原因之一。

金控業者表示，現在市場利率低，一般企業為鎖住低利率大量發債，金融機構也不例外。

櫃買中心資料顯示，去年金控發債金額有1,555億元，不僅是近十年來新高，跟前年的510億元相比，更大幅增加二倍多。

至於銀行，去年發債1,920億元，逼近2,000億元，也是十年來最高，跟前年1,613億元相比，增加約二成。

銀行業者表示，銀行發金融債的用途，主要是用來改善資本結構，提高資本適足率，及支應中長期資金等。

去年因疫情關係，政府推出各種紓困、振興貸款，及台商回台投資等需求，使得放款量大增。 銀行業者表示，銀行法規定，自有資本占風險性資產比率必須符合一定標準，放款等風險性資產每年都上升，資本的累積跟不上，只能增資或發次位順債。

但增資的成本高，在普通股比率（現金增資才能列普通股比率）還可以的情況下，只有先發次順位債。

至於金控，業者表示，金控發放股利、或支應設備更新等支出，大部分都靠舉債支應。

銀行法規定，銀行完稅後分派盈餘時，應先提30%法定盈餘公積。例如金控旗下銀行子公司賺100元，只能上繳70元，但仍用100元來認列投資收益，實際卻只收到70元，資金缺口只有靠發債填補。

金控為發放股利，有短期資金需求時，過去會發一年期以下商業本票，現在利率低，發個三、五年的公司債，先鎖住成本；也有些是舊債到期，發利率更低的債償還，降低資金成本。