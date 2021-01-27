台商回流助攻 金融3境外中心去年大賺千億元

雖然2020年有新冠疫情蔓延，但受到電子供應鍊重組、台商回流等利多簇擁下，我國境外金融去年獲利依舊繳出亮眼成績。據金管會最新統計，銀行、證券、保險三大境外中心合計稅前盈餘約37.87億美元，較前一年成長9.72%，已突破千億元大關，其中以銀行國際金融業務分行（OBU）貢獻最大。

國銀OBU業務五年前曾因兆豐銀紐約分行涉洗錢案遭鉅額罰款而一度陷入「急凍」，同時為了KYC（認識客戶）從嚴，一度造成客戶驟減與業務流失大半，不過從2019年開始隨著台商陸續回流，金管會又祭出財富管理2.0方案及法規鬆綁，力爭台商資金留在OBU，讓OBU業務量重新找回活水。據金管會銀行局統計，2020年OBU稅前盈餘達到36億美元，較前一年成長逾9%。

同時2020年海外OBU的總資產則來到2,223億美元，較前一年增加132億美元，成長了6.3%。金管會目前開放OBU業務已採負面表列，甚至開放國內企業可以直接到OBU開戶，有利台商國際資金調度。

至於證券業境外的國際業務分公司2020年獲利也有顯著成長，據證期局統計， 核准19家券商開辦OSU，去年整體業務量達到1,747億美元，僅成長7.5%，但是稅前盈餘達到1.84億美元，較前一年大幅成長22.67%，證期局副局長蔡麗玲表示，OSU主要業務都是自營。意謂2020年投資市場市況不錯，自營部門操作不錯，績效顯著。

三業中雖然合計部份保險OIU 2020年依舊較2019年成長，但主要是1家再保公司2019年大虧1,377萬美元，基期很低所致，事實上壽險業無論是保費收入與獲利，都較前一年有顯著衰退。產險業也同樣由盈轉虧，在整體金融境外中心表現敬陪末座。

據保險局統計，壽險業獲利從2019稅前盈餘1,434萬餘美元大減至260萬美元，衰退逾八成。保險局長張玉煇表示，壽險業去年度衰退主要原因，是因為OIU商品需要KYC（認識客戶）面對面接觸，需要人來台灣，受新冠疫情影響較大。至於產險業從2019年稅前盈餘96.1萬美元至2020年稅前虧損72.4萬美元，是因為理賠的波動比較大。

整體保費收入方面，合計2020保險業收入為1億9820萬元，較2019年的2億3452萬元衰退15%。保險OIU當初開放即是要仿效香港，成為陸客來台觀光時順便投保的新獲利來源，另外還有境外再保業務等，但受新冠疫情影響，業績去年大受衝擊。壽險OIU新契約件數從164件驟減至全年僅剩21件，新契約保費收入亦較前一年大減2,400萬美元，2020年僅剩1,732萬美元。