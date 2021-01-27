快訊

強烈冷氣團明挾雨南下 氣象局：愈晚愈冷急凍時間出爐

獨／70年代潘金蓮提離婚 胡錦、顧安生40年婚成傳奇

台商回流助攻 金融3境外中心去年大賺千億元

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

雖然2020年有新冠疫情蔓延，但受到電子供應鍊重組、台商回流等利多簇擁下，我國境外金融去年獲利依舊繳出亮眼成績。據金管會最新統計，銀行、證券、保險三大境外中心合計稅前盈餘約37.87億美元，較前一年成長9.72%，已突破千億元大關，其中以銀行國際金融業務分行（OBU）貢獻最大。

國銀OBU業務五年前曾因兆豐銀紐約分行涉洗錢案遭鉅額罰款而一度陷入「急凍」，同時為了KYC（認識客戶）從嚴，一度造成客戶驟減與業務流失大半，不過從2019年開始隨著台商陸續回流，金管會又祭出財富管理2.0方案及法規鬆綁，力爭台商資金留在OBU，讓OBU業務量重新找回活水。據金管會銀行局統計，2020年OBU稅前盈餘達到36億美元，較前一年成長逾9%。

同時2020年海外OBU的總資產則來到2,223億美元，較前一年增加132億美元，成長了6.3%。金管會目前開放OBU業務已採負面表列，甚至開放國內企業可以直接到OBU開戶，有利台商國際資金調度。

至於證券業境外的國際業務分公司2020年獲利也有顯著成長，據證期局統計， 核准19家券商開辦OSU，去年整體業務量達到1,747億美元，僅成長7.5%，但是稅前盈餘達到1.84億美元，較前一年大幅成長22.67%，證期局副局長蔡麗玲表示，OSU主要業務都是自營。意謂2020年投資市場市況不錯，自營部門操作不錯，績效顯著。

三業中雖然合計部份保險OIU 2020年依舊較2019年成長，但主要是1家再保公司2019年大虧1,377萬美元，基期很低所致，事實上壽險業無論是保費收入與獲利，都較前一年有顯著衰退。產險業也同樣由盈轉虧，在整體金融境外中心表現敬陪末座。

據保險局統計，壽險業獲利從2019稅前盈餘1,434萬餘美元大減至260萬美元，衰退逾八成。保險局長張玉煇表示，壽險業去年度衰退主要原因，是因為OIU商品需要KYC（認識客戶）面對面接觸，需要人來台灣，受新冠疫情影響較大。至於產險業從2019年稅前盈餘96.1萬美元至2020年稅前虧損72.4萬美元，是因為理賠的波動比較大。

整體保費收入方面，合計2020保險業收入為1億9820萬元，較2019年的2億3452萬元衰退15%。保險OIU當初開放即是要仿效香港，成為陸客來台觀光時順便投保的新獲利來源，另外還有境外再保業務等，但受新冠疫情影響，業績去年大受衝擊。壽險OIU新契約件數從164件驟減至全年僅剩21件，新契約保費收入亦較前一年大減2,400萬美元，2020年僅剩1,732萬美元。

壽險業 保險

延伸閱讀

元大投信兼營期信內控不足 金管會開罰36萬元

金管會鬆綁募資用途 企業併購可現金搭配股份

疫情升 金控紛居家辦公　　

金管會推動創新板 啟動修法

相關新聞

外資匯出力道減弱 新台幣終止連三貶收28.38元

外資匯出力道減緩，台股止跌反彈，站回15700點之上，新台幣匯率也有回升，今天收盤收在28.38元，升值3分，終止連三貶...

【重磅快評】被陳時中一手催出的防疫保單之亂

台灣每隔一段時間就會掀起一波「XX之亂」，最新上演的是「500元之亂」，大家為了搶購一張保費500元，一旦被隔離並順利完...

國泰新保單 提供未住院無理賠回饋保險金

根據金管會統計，新冠肺炎疫情提升國人健康意識，帶動健走或健檢享有保費優惠的外溢保單熱賣，2020年整體外溢保單初年度保費...

新安產防疫保單 住院日額最高可至9,000元

新安東京海上產險今(27)日表示，疾病管理署分析確診者案例顯示，住院到解除隔離中位數是27天，最久長達80天。投保其「健...

桃醫群聚擴大未打趴信心 1月消費者信心指數續揚

儘管衛福部桃園醫院群聚擴大，中央大學台經中心今天公布1月消費者信心指數續揚至71.98點，中央大學台經中心執行長吳大任坦...

新台幣午盤升4.27角 暫收27.983元

新台幣今（27）日午升值4.27角，暫收27.983元兌1美元，成交金額則為7.95億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。