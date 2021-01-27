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元大投信兼營期信內控不足 金管會開罰36萬元

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會今（27）日公告，元大投信兼營期貨信託事業，其內部控制制度設計及執行有效性不足，違反期貨管理法令，因此，處36萬元罰鍰，及命令委託非公司財報簽證會計師事務所的會計師，專案審查改善後的內控制度，並出具審查報告。

金管會表示，元大投信辦理期貨信託基金的追加募集配售作業，有下列內控制度設計及執行有效性不足的缺失。

包括第一，內控制度未明訂基金配售原則，對不同基金間以及參與證券商間的配售計算基礎，有不一致情形。

第二，辦理期貨信託基金的追加募集配售作業，沒有留存決定配售方式的簽核紀錄。

第三，內控制度未建立申購人的審核機制，在超額申購時有配售給金控法規定的利害關係人，易致利益衝突情形。

期貨 元大投信 金管會

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