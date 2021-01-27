台塑河靜鋼鐵25億美元聯貸案 今完成簽約

台塑河靜（開曼）暨台塑河靜鋼鐵公司25億美元聯貸案於今年1月27日圓滿完成簽約，是近年來少數之海外大型聯貸案。本案由台塑河靜鋼鐵公司邀集國內聯貸各大龍頭銀行臺灣銀行、兆豐銀行、第一銀行及華南銀行等統籌主辦，獲得海內外金融同業踴躍參貸，核貸總額達簽約金額之1.5倍，顯示銀行團對該公司經營團隊之肯定，對於未來營運亦深具信心。

台塑企業（1301）（持股75.4%）結合其經營管理能力，與中鋼（持股20.5%）、日本JFE（持股4.1%）股東共同合作，看重區域之人口紅利、消費市場與基礎建設龐大需求，於越南河靜省投資興建年產能700萬噸之一貫作業煉鋼廠、發電廠及深水港，深耕東南亞市場，取得RCEP免稅優勢，自2017及2018年5月第一、二支高爐點火投產，於3年半內即達成獲利，實屬不易。台塑企業長期經營績效優異且信譽卓著，且值全球資金寬鬆，本案於鋼鐵市場甫由谷底準備揚升之前推出，掌握絕佳時機迅速完成定價，故能取得超額認貸率50%及優惠之貸款條件，更為該公司未來營運提供良好動能。

台塑河靜鋼鐵為政府新南向政策推展及台越雙邊經貿往來的指標性投資案，本案投資以來，臺灣銀行秉持著121年來長期支持企業發展的精神，持續為台資企業開拓全球市場提供強而有力的資金後盾；兆豐銀行甫自公股行庫中脫穎而出取得財管2.0執照，同時積極拓展東南亞版圖，加計近期開業之仰光分行，共有19個據點為台商提供金融服務。而台塑河靜的綠色循環理念，也得到以支持政府「再生能源」、「新南向」、「投資台灣三大方案」政策且為公股行庫中首家簽署赤道原則的第一銀行，及戮力深化客戶服務、建立完整新南向金融服務網，並為去年公股行庫中唯一獲得「台灣循環經濟獎」的華南銀行鼎力支持。