康健人壽攜手OneDegree 打造保險數位生態圈

康健人壽今(27)日宣布，與保險科技公司OneDegree Global攜手合作，應用其創新的保險核心科技，打造符合年輕世代喜好和需求的保險數位平台，流暢的介面提供更快速、更便利、更友善的保險購買體驗，獲得使用者的一致好評。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴(Tim Shields)表示，康健人壽在台深耕30多年，自許不只是一間保險公司，而是在各方面都可以協助保戶、滿足保戶需求的夥伴。康健人壽積極透過跨界和不同產業的夥伴攜手合作，深入洞悉不同族群的需求和喜好，提供量身打造的產品與服務。

康健人壽首度與保險科技業者合作，攜手OneDegree Global保險科技公司深入探索年輕族群的需求，透過OneDegree Global的核心科技技術，打造符合網路投保族和年輕世代喜好的數位保險平台。

康健人壽擁有在地保險商品設計經驗的優勢，熟悉台灣消費者對於保障的需求，而OneDegree Global具國際經驗，並帶來新穎的技術，為網投族打造更流暢的網路投保介面。

邵駿崴表示，OneDegree Global擁有一群年輕又有熱情的專業團隊，對於年輕族群的行為和需求相當熟稔，可以精準掌握數位客群和喜好並將之運用在產品上，打造出年輕世代專屬的保險平台。

OneDegree Global的姐妹公司是在亞洲其他市場的數位保險公司，有別於一般科技方案供應商，網路保險實戰經驗豐富、業界有目共睹，可為台灣的保險市場提供前瞻性的建議，讓康健人壽的保戶擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

OneDegree Global共同創辦人梁德源表示，很高興有機會與康健人壽攜手合作，這亦是OneDegree Global首度與台灣保險業者進行產品合作，盼為台灣消費者打造真正友善便利的網路投保服務平台。

OneDegree Global所提供的保險核心系統簡單上手、兼容性高，能滿足康健人壽為客戶打造友善投保流程體驗的需求。這次的合作也協助康健人壽進一步推動數位轉型升級，克服舊有系統的限制、縮短產品推出所需耗費的時間並減省成本。

除了為康健人壽帶來領先業界的保險科技技術之外，OneDegree Global期許未來能為台灣的保險科技領域創造無限可能、帶來更多契機。

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