新安東京海上產險防疫保單 拼最高日付額

感染力更強的變異病毒株出現，使新冠疫情群聚感染風險拉升。台產防疫保單熱賣到停售，但其實多數人都憂心，一旦不幸確診，10萬元根本不夠彌補健康和住院期間的薪資損失。在民眾風險意識加強下，業者紛推防疫保單，標榜高日付額，轉嫁確診風險。

市售防疫保單主要是提供確診者住院醫療保障，疾病管理署分析確診者案例顯示，住院到解除隔離中位數是27天，最久長達80天。新安東京海上產險的「健康御守+」健康保險，確診到康復出院，期間住進負壓隔離病房每日給付最高9000元，最多可申請45天，為住院日額給付最高的防疫保單。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，「健康御守+」是張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除新冠肺炎外，包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等。尤其從各國確診案例顯示，感染新冠肺炎很容易引起其他併發症，若出院後14天內再次住院都可視為同次住院，每「一次住院」達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，讓保戶更無後顧之憂專心療養病後身體健康。

為全面守護國人的健康，同時也納入不可預期、突發性的意外傷害及疾病所延伸的相關住院醫療等保障，此張保單投保年齡從0-60歲(可續保70歲)，一年一保，無等待期，不分職業類別都可投保，保費相較同類型商品便宜，以20歲投保年齡為例，保費最低不到千元，最適合尚無任何健康險的年輕族投保，已有一般健康險者，更可填補住院日額的不足。

在防疫的關鍵時刻，新安東京海上產險提醒，除要謹守及配合政府的防疫政策外，更要做好平日健康飲食、維持良好生活習慣、提升自體免疫力外，同時應及早規劃保險來安心防疫。