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市售防疫保單 住院日額給付最高是這張

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
健康御守+健康保險，一經確診到康復出院，期間住進負壓隔離病房每日給付最高9,000元，最多可申請45天，為防疫保單中住院日額給付最高的一張保單。圖/新安東京海上保險提供
健康御守+健康保險，一經確診到康復出院，期間住進負壓隔離病房每日給付最高9,000元，最多可申請45天，為防疫保單中住院日額給付最高的一張保單。圖/新安東京海上保險提供

全台歷經一波搶購防疫保單熱潮，其實你搶到的是「隔離險」保單，但其實最該擔心的，是萬一確診怎麼辦？安東京海上產險推出「健康御守+ 」健康保險，一經醫師診斷住進負壓隔離病房每日給付最高9,000元，最多可申請45天，為同業防疫保單中，住院日額給付最高的一張保單。

新安東京海上產險發言人呂文泉表示，「健康御守+」是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等，尤其從各國確診案例顯示感染新冠肺炎很容易引起其他併發症，若出院後14天內再次住院都可視為同次住院，每「一次住院」達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，讓保戶更無後顧之憂專心療養病後身體健康。

同時也納入不可預期、突發性的意外傷害及疾病所延伸的相關住院醫療等保障，投保年齡從0-60歲（可續保70歲），一年一保，無等待期，不分職業類別都可投保，以20歲投保年齡為例，保費最低不到千元，適合尚無任何健康險的年輕族投保，已有一般健康險者，更可填補住院日額的不足。

保單 保險

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