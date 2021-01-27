國泰新保單 提供未住院無理賠回饋保險金

根據金管會統計，新冠肺炎疫情提升國人健康意識，帶動健走或健檢享有保費優惠的外溢保單熱賣，2020年整體外溢保單初年度保費高達22.83億元，年增179%；看好國人日益重視健康維護，國泰人壽新推出類外溢醫療保單「揪安鑫住院醫療終身保險」，保持健康就有機會持續享有「未住院無理賠回饋保險金」。

國泰人壽表示，「揪安鑫住院醫療終身保險」提供住院期間每日2,000元的日額給付，以及住院手術每次5,000元的給付，至於無須住院的門診手術，則提供每次2,000元的給付，重點是所有的醫療保障共享有投保日額5,000倍的給付總額上限，相當於提早準備500萬元醫療預備金額度。

有別於一般醫療保障往往只有在理賠時才能發揮效用，本保險的「未住院無理賠回饋保險金」設計更是一大亮點，只要該保險單年度內未曾住院且無申領醫療保險金，於次一保險單年度即可領回年繳應繳保險費總額的1％回饋金。

若能持續維持健康，年年均可獲得一筆穩定回饋金，增進資金靈活運用。以30歲安小姐投保繳費20年期，年繳保險費55,667元為例，在持續維持健康的情況下，第二年度可領回557元回饋金、第三年度可領回1,114元回饋金……以此類推，直至繳費期滿後，每年仍可領回11,134元回饋金，可替自己增加了一筆彈性運用資金。

若保戶達99歲生存或身故時，皆可領回年繳應繳保險費總額，既不扣回過去已經領取的醫療保險金，也不受「未住院無理賠回饋保險金」影響。