新安產防疫保單 住院日額最高可至9,000元

新安東京海上產險今(27)日表示，疾病管理署分析確診者案例顯示，住院到解除隔離中位數是27天，最久長達80天。投保其「健康御守+」健康保險，一經醫師診斷為確診到康復出院，期間住進負壓隔離病房每日給付最高9,000元，最多可申請45天，為同業防疫保單中，住院日額給付最高的一張保單。

以20-54歲為例，年繳保費2,722，若住進負壓隔離病房就可領住院日額9,000元；年繳保費908元，則領住院日額3,000元。

新安東京海上產險指出，全台歷經一波搶保「隔離險」熱潮後，其實多數民眾最應該擔心的是確診後所要面臨的自身健康影響及住院期間的薪資損失。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，「健康御守+」是一張專為「法定傳染病」設計的健康保險，除了新冠肺炎外，還包含在台流行的腸病毒感染併發重症、登革熱或新型A型流感等。

各國確診案例顯示，感染新冠肺炎很容易引起其他併發症，若出院後14天內再次住院都可視為同次住院，每「一次住院」達90天以上，最高可再獲得150萬元的特別慰問金，讓保戶更無後顧之憂專心療養病後身體健康。

為全面守護國人的健康，該張保單也納入不可預期、突發性的意外傷害及疾病所延伸的相關住院醫療等保障，投保年齡從0-60歲(可續保70歲)，一年一保，無等待期，不分職業類別都可投保，保費相較同類型商品便宜。

以20歲投保年齡為例，保費最低不到千元，最適合尚無任何健康險的年輕族投保，已有一般健康險者，更可填補住院日額的不足。

在防疫的關鍵時刻，新安東京海上產險提醒，除要謹守及配合政府的防疫政策外，更要做好平日健康飲食、維持良好生活習慣、提升自體免疫力外，同時應及早規劃保險來安心防疫。

新安東京海上產險表示，更多投保諮詢請洽客服人員或至全台服務據點櫃台，亦或是前往官網【聯絡我們】客服留言版留下訊息，將有專人為您服務。

◆24小時客戶服務專線：0800-050-119。

◆查詢全台服務據點。

◆官網【聯絡我們】。