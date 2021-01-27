防疫保單熱 民眾小心個資外洩被詐騙

隨著疫情升溫，防疫保單成為全台民眾瘋搶的熱賣商品，趨勢科技提醒，詐騙集團在防疫保單停售日之後，隨即開設以假亂真的「線上投保專區」，企圖吸引向隅的民眾上勾，伺機騙取民眾的重要個資，提醒民眾要小心提防。

趨勢科技表示，駭客搶搭近期防疫保單停售的熱門話題，推出「秋冬起疫 保險給力」的線上專案，開設假冒「線上投保專區」的釣魚網站，聲稱「防疫保單已額滿，欲投保者請點選線上投保」，民眾點擊後便即刻被引導至假冒的投保網站，要求輸入個資以申請投保，包含姓名、性別、連絡電話或LINE ID、出生年月日及所在地區等重要個資。

當民眾輸入個資並按下「申請投保」後，網站會跳出「申請成功請耐心等待專員與您聯繫，點擊下方分享給還沒投保的親朋好友，一起為疫情保障你我!!」等訊息，鼓勵民眾分享資訊。一旦民眾按下分享，將自動啟動 LINE 分享給朋友的介面，並出現「疫情那麼嚴重，你還沒有投保!!?? 沒有搶到防疫保單沒關係，為沒搶到的民眾設立的線上投保專區」訊息，此時如果勾選分享給朋友，就會立刻傳散詐騙訊息，將親朋好友的個資白白送給詐騙集團，使得受害者不知不覺間成為釣魚網頁的散播者。

趨勢科技提醒，民眾在收到相關訊息時，必須多方查證、謹慎以對，駭客十分善於將熱門時事話題應用在詐騙訊息中，藉此吸引不知情的民眾掉入陷阱，民眾一旦上當，除了重要個資損失，甚至可能因為轉傳假消息，造成自己及朋友的困擾。因此，除了多方查證外，民眾也能將可疑網址或訊息，轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷連結的安全性，大幅減少個資外洩及錢財損失的風險。