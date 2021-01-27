趨勢科技：防疫保單停售 駭客藉機騙個資

隨著疫情升溫，台灣產物保險推出的防疫保單一時之間成為全台熱賣保險商品，銷售爆量也讓台產（2832）決定提前在1月25日下午停止收件。不過，資安廠商趨勢科技指出，近期發現有駭客搶搭這波保單停售的熱門話題，開設以假亂真的「線上投保專區」網站，企圖混淆視聽，吸引來不及投保的民眾上鉤，藉以騙取重要個資，提醒民眾需格外小心。

趨勢科技表示，駭客以「秋冬起疫 保險給力」的線上專案名義，開設假冒「線上投保專區」的釣魚網站，網站內聲稱「防疫保單已額滿，欲投保者請點選線上投保」，民眾點擊後會被引導至假冒的投保網站，要求輸入姓名、性別、連絡電話或LINE ID、出生年月日及所在地區等重要個資，以完成申請投保。

民眾輸入個資、按下「申請投保」後，網站就會跳出「申請成功請耐心等待專員與您聯繫，點擊下方分享給還沒投保的親朋好友，一起為疫情保障你我!!」等訊息，鼓勵民眾分享資訊。

按下分享按鈕後，網頁將自動啟動LINE分享給朋友的介面，並出現「疫情那麼嚴重，你還沒有投保!!?? 沒有搶到防疫保單沒關係，為沒搶到的民眾設立的線上投保專區」訊息，此時如果勾選分享給朋友，就會讓詐騙訊息繼續傳散，將親朋好友的個資白白送給詐騙集團，使得受害者不知不覺間成為釣魚網頁的散播者。

趨勢科技提醒，駭客近來善於將熱門時事話題應用在詐騙訊息中，藉此吸引不知情的民眾掉入陷阱，建議民眾在收到相關訊息時，必須多方查證、謹慎以對。民眾也可以將可疑網址或訊息，轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，快速判斷連結安全性，減少個資外洩及錢財損失的風險。