電子票證結合刮刮樂 金招財刮刮樂icash2.0中獎率100％

年關將近，民眾除了享受過節氣氛外，也開始摩拳擦掌計畫靠樂透彩券一夜致富。愛金卡公司於年前推出業界首張「電子票證結合刮刮樂玩法」的「金招財刮刮樂icash2.0」，最大獎項高達1萬元儲值金，提供民眾感受過年氣氛，全家人一起試試手氣。

「金招財刮刮樂icash2.0」封套紙卡特別設計為刮刮樂風格，並印製「幸運號碼」銀漆提供消費者刮除，重現真實刮刮樂的緊張感。每張卡片背面特別設計中獎金額銀漆，刮除後即可顯示該張卡片中獎金額，1,000元以下中獎金額提供民眾持中獎卡片至7-ELEVEN的ibon便利生活站，輸入「幸運號碼」及卡片背面認證碼，即可直接將中獎金額感應儲值至卡片內。而中獎金額1,000元以上需與愛金卡公司客服聯絡領取。「金招財刮刮樂icash2.0」中獎率高達百分之百，張張有獎，絕不落空，讓民眾享受過年氣氛，開開心心過好年。

「金招財刮刮樂icash2.0」首批發行10,000張，即日起將於7-ELEVEN門市販售（數量依各門市庫存為準），數量9,500張，每張售價100元；而網購平台博客來與7-ELEVEN線上購物中心也提供民眾線上訂購，數量500張。