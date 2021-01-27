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彰銀主辦 益航20億元聯貸案完成簽約

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

彰化銀行（2801）統籌主辦益航股份有限公司（2601）5年期新台幣20億元聯貸案 ，已成功完成募集並且簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，台中銀行為共同主辦銀行，其他參貸銀行包括土地銀行、華南銀行、高雄銀行及臺灣銀行等，合計共六家金融同業參與本次聯貸案。

益航為台灣第一家公開上市的航運公司，為求集團長遠發展，近幾年積極向外搜尋潛在的投資機會，轉投資的大洋百貨目前於中國共有14家營運據點，皆座落於區域交通樞紐及商業中心，是在地指標性百貨公司。此外，益航亦朝融資租賃及土地開發等產業多元化發展，以分散營運風險並拓展營收來源。

聯貸案 彰化銀行

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