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疫情嚴峻 玉山金開首槍：取消團拜、桃園分批居家辦公

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導

桃園新冠肺炎疫情嚴峻，金融業開槍。玉山金（2884）今（26）日開出第一槍，宣布桃園區營業單位暫停外訪顧客，且桃園區各單位主管可視情況實施行銷人員、包含AO、理專、RM分組居家辦公。另外，因疫情嚴峻，玉山金宣布避免非必要會議，維持社交距離；此外，春節拜年活動及開春團拜取消。

玉山金控指出，為了降低疫情衝擊，玉山銀行配合政府防疫工作，超前部署啟動「營運持續計畫」，包含財金處、資訊處、個金處、法金處外匯服務中心、客服中心等都已擬定相關規劃如異地備援的分區、分組上班、居家辦公等，其中財金處將於1/29（本周五）實施，讓各單位能依疫情變化即時因應，確保提供顧客持續穩定的金融服務。

玉山金控 疫情 居家辦公

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