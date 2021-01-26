疫情嚴峻 玉山金開首槍：取消團拜、桃園分批居家辦公

近日超夯的台產500元防疫保單已在昨（25）日下午五點截止，甚至有地方湧現排隊人潮，累積此保單估計銷售突破20萬張，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日被問到「有沒有買保單」時，更笑稱「風險千分之一都不到、袂和（不划算）」，精神科醫師沈政男則直言「500元不如拿去買樂透」。

2021-01-26 21:00