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防疫保單之亂！業務員累慘「辦公桌驚悚照」曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
部立桃園醫院事件須居家隔離人數暴增，使台產推出的500元防疫保單引起民眾搶購，對此便有網友分享從事保險業朋友辦公桌照片。 圖／《爆廢公社二館》
部立桃園醫院事件須居家隔離人數暴增，使台產推出的500元防疫保單引起民眾搶購，對此便有網友分享從事保險業朋友辦公桌照片。 圖／《爆廢公社二館

部立桃園醫院事件須居家隔離人數暴增至5,000多人，使台灣產險公司推出的500元防疫保單熱賣，使產險公司不得不於昨（25）日下午5點就停止收件，限時限量更讓民眾群起排隊搶購，甚至有人天還沒亮就出門排隊。就有網友分享從事保險業朋友辦公桌照片，可見堆積如山的文件放在桌上，讓他不禁直呼「收件完可能會忙到過年吧」。

原PO在臉書《爆廢公社二館》PO文分享，表示同事一早就在填寫疫情險資料投保，讓他覺得「做保險的朋友收件完可能會忙到過年吧」。對此，原PO也憶起先前電信公司推出的499網路吃到飽之亂後，現在又接著「500之亂」，便想藉此提醒「所以大家別覺得不會亂，親身體驗，在此解說一下」。

最後，他也於文末表示「辛苦大家了，能不用到最好」。此文一出，網友紛紛留言表示「辛苦了，這量key到手斷都還key不完」、「保險業務員業績直接起飛」、「業務把整年的業務都弄完了」、「真心覺得，保險公司不是笨蛋，理賠金額不是那麼好拿」、「忙得要死不如一張儲蓄險⋯」、「目前感染擴大，北部民眾會擔心是正常的」。

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