500元防疫保單真「袂和」？醫師：不如拿去買樂透

近日超夯的台產500元防疫保單已在昨（25）日下午五點截止，甚至有地方湧現排隊人潮，累積此保單估計銷售突破20萬張，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日被問到「有沒有買保單」時，更笑稱「風險千分之一都不到、袂和（不划算）」，精神科醫師沈政男則直言「500元不如拿去買樂透」。

台灣產險公司推出的防疫保單引發全民搶購，投保人繳500元保費後，一旦被列入居家隔離、檢疫、集中檢疫後都可以請領10萬元，截止當日湧現排隊潮，更有不少民眾排隊排了五個小時。對此，沈政男在個人臉書分析「若被隔離可領十萬元，算一算台灣必須有十萬人被隔離，保險公司才會賠錢」，不禁讓他批評不少人相信「大有為政府的防疫能力」，並指批評防疫的人都是惡意中傷、幸災樂禍，對比瘋搶保單的情形極為諷刺。

沈政男指出，台灣的保單密度世界排名前三，可說是世上最愛保險的國家之一，他以竊盜險為例，分析台灣每年失竊的新車根本寥寥可數，但一般人在購車時卻因為「覺得新車容易被偷」，在沒有研究、查詢相關資訊的情形下，就替新車買了竊盜險；同理可證，現今不少國人看待疫情也是道聽塗說就「批藍挺綠」，讓他直呼「桃園不會有事，台灣也不會有事」，並要沒買防疫保單的人別去湊熱鬧，倒不如將保費的500元拿去買樂透。

防疫保單到底「划不划算」？陳時中受訪時表示「雖然保險倍數是200倍，但風險可能千分之一都不到」，認為這畢竟是商業行為，或許該公司會對這說法不滿意，不過換個角度想，有這類型保單讓可能被居家隔離的民眾沒有後顧之憂「也是好事情」。