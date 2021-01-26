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金管會：富邦金要展延公開收購 需符合2正當理由

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金（2881）公開收購日盛金（5820）案，距離2月1日最後期限邁入倒數，今（26）日市場傳出富邦金正在評估是否向金管會申請展延公開收購期間。對此金管會證期局副局長蔡麗玲表示，有二大正當理由下，公開收購可以申請展延50天，但是證期局截至今日為止，並沒有收到富邦金提出打算遞延的申請。

冨邦金12月18日宣布以每股13元公開收購日盛金，12月23日證期局接獲申請案，需在40天內完成50%股權的公開收購案，否則就算破局，元月5日日盛金召開審議委員會及董事會討論應賣與否事宜，會後發布原則將尊重日本新生銀行與港商建群集團兩大股東決定。

今日市場傳聞因為日盛金大股東參與應賣意願不夠，近兩周富邦金仍持續透過管道溝通，但情況並未改善，據傳富邦金近日內將向金管會申請展延公開收購時程，似有意展延但不願往上加價，日盛金背後二大股東建高與日本新生銀行最後倒數時間動態備受關注。

證期局官員今日晚間則表示，依公開收購有價證券管理辦法18條第二項規定，如果有正當的理由，可以來申請公開收購日期的展延。所謂正當理由有二，包括收購案涉及公平會、投審會，或其他機關要審核的項目若申報生效的話，可以向金管會申報展延，但公告延長收購的期間合計不得超過50天，次數則不限；至於富邦金收購日盛金的個案，蔡麗玲說，金管會目前為止並沒有收到該公司的申請展延申請，其他正當理由要看個案 。

富邦金 金管會 股東

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