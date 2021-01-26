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壽險資金縮手！央行標售20年債 殖利率谷底彈升

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

保險資金縮手，澆熄國內公債多頭氣焰。中央銀行受財政部委託於今（26）日標售20年期公債，金額為350億元，受到保險業投標不甚積極影響，得標利率彈升至0.51%，較去年12月底發行的同年期公債，上漲0.06個百分點（註：公債殖利率上漲，等於價格下跌）。

對於20年債標售結果，資深債券商主管指出，雖然得標利率符合預期，但「壽險拿得有點少」，對標債結果「中性看待」。

央行提供資料顯示，今日20年債標售，銀行業得標75.57%，證券業拿下15.57%，保險業抱回8.57%，票券業標下0.29%。

券商主管說，「按理說，20年債應該是保險業喜愛的長期投資標的，但這次保險業得標竟然不到一成，反而是銀行奪下逾七成五。」

對於保險買券力道不如預期，券商主管分析，有可能是近期美債利率彈升，保險資金準備出走海外，尋求更高的投資報酬率，搶標20年債的力道大減。

展望債券後市，券商主管說，由於20年債標售結果不如預期，預料接下來登場的30年債，如果保險資金一樣不捧場，得標利率很可能會跟著彈升、估計會從0.6%起跳。

「為保險業量身打造的30年券，向來不是銀行喜愛的投資項目，因為年期太長了，估計銀行買進的力道會不如20年券，如果壽險再不買，利率勢必會大舉彈升」，券商主管說。

台債殖利率在去年第4季落底後，今年第1季，公債殖利率跟著美債反彈，展望未來，券商主管說，過去一段時間，因新台幣匯率較為強勢、國內資金充裕，公債殖利率相對「抗彈」，如果未來國內資金沒那麼爛，台債殖利率很可能會跟著美債反映。

券商主管說，「如果美債利率持續彈升，台債又沒有資金行情『護體』，台債殖利率就會跟著美債一起往上走，氣氛將轉空。」

保險 公債 殖利率

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