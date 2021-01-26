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防疫保單之亂 金管會提醒台產注意消費者權益

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
台灣產物保險推出防疫保單，日前吸引大批民眾前往排隊投保。 報系資料照／記者曾原信攝影
台灣產物保險推出防疫保單，日前吸引大批民眾前往排隊投保。 報系資料照／記者曾原信攝影

台產防疫保單引發全民搶購，核保時間會否過長或不核保，消費者權益引發關注，金管會今天表示，已提醒公司妥善處理客戶服務。

防疫保單引發500元之亂，外界好奇台產到底賣了多少張？金管會保險局副局長張玉煇表示，昨天下午截止收件，公司還在核保建檔中，等件數出來會對外說明。

若承保件數太多，公司能否承擔可能風險？張玉煇表示，不會超過胃納量才喊卡，預期有超過可能就會停。

如果疫情擴大，外界擔心台產理賠財務是否會出問題？張玉煇說，這是假設性問題，公司銷售商品都會有風險評估，公司本來就會做好風險管理。

對於保單生效日的認定，張玉煇表示，公司核保後，消費者拿到的保單首頁，就會有生效日期；個案認定上若有爭議，就依爭議機制處理。

在消費者權益方面，核保時間若過長或不核保？張玉煇表示，已提醒公司妥善處理客戶服務。

對於500元之亂，處理防疫保單的台產及保經代公司員工是否會有過勞問題？張玉煇說，勞動主管機關會注意，公司也會留意勞動法令規定。

此外，因疫情升溫，已有三家本國銀行、四家陸銀及外銀，採取異地辦公，金管會會視疫情狀況，持續了解。

保單 疫情 金管會

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