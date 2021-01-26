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彰銀主辦益航公司20億元聯貸案 今完成簽約

經濟日報 / 記者陳芝瑄／台北即時報導

彰化銀行（2801）統籌主辦益航股份有限公司5年期新臺幣20億元聯貸案，已成功完成募集，於1月26日簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途作為償還既有金融機構借款及充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦行，台中銀行為共同主辦銀行，其他參貸銀行包括土地銀行、華南銀行、高雄銀行及臺灣銀行等，合計共6家金融同業參與本次聯貸案。

益航為台灣第一家公開上市的航運公司，為求集團長遠發展，近幾年積極向外搜尋潛在的投資機會，轉投資的大洋百貨目前於中國共有14家營運據點，皆座落於區域交通樞紐及商業中心，是在地指標性百貨公司。此外，益航亦朝融資租賃及土地開發等產業多元化發展，以分散營運風險並拓展營收來源。

益航今年1月及8月將分別購入2艘Kamsarmax船型新船，使船隊數由9艘增為11艘，除了降低船隊平均船齡，並增加營運船隊，應可挹注今年營收及獲利。

彰化銀行 聯貸案

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