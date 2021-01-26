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台股成提款機、熱錢賣股匯出 新台幣匯率貶回28字頭
台股再成外資提款機。外資今（26）日賣超台股288.72億元，在外匯市場上也積極買匯撤出，新台幣實質交易區間回貶至28字頭，終場在中央銀行調節下貶值1.9分，收在28.41元，貶1.9分，兩大外匯經紀公司總成交量18.585億美元。
匯銀主管指出，由於外資站在買匯方，而出口商則是積極拋匯，雙方你丟我撿，匯市交投熱絡，成交量突破18億美元，新台幣匯率盤中最高價僅在27.99元止步，盤中實質成交價也回貶至28字頭，央行盤中調節力道明顯減輕。
匯銀主管說，短期內，新台幣匯率很可能位於28元上下波動整理，若外資持續撤出，不排除新台幣匯率實質交易區間將揮別27字頭、下移到28字頭，不過，時序逐漸逼近農曆春節，預料出口商拋匯力道會愈來愈強，外資賣股撤出力道是否足以消化出口商賣壓，是影響新台幣匯率走勢的一大重點。
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