LINE Pay付款零接觸 指定市場採買享18％回饋

農曆新年將至，行動支付領導品牌LINE Pay 在年節期間，從生活層面「食、衣、住、行」推動行動支付零接觸加碼回饋用戶，推出「Pay你慶豐年」新春系列活動，從夜市小吃到飯店餐廳、年節採買到生活用品除舊佈新、年節住宿到到走春開車加油，推動付款零接觸陪用戶安心過好年。年後開工日更推出「開工大吉嗨翻天」，精選5大商店發送LINE POINTS點數抵用券博開工好彩頭。

不少民眾已經開始規劃年節行程。為讓民眾超前部署過好年，LINE Pay 與AsiaYo 推出「2021從新出發」全站訂房最高享LINE POINTS 12％回饋活動，即日起至2月21日筆筆消費享LINE POINTS 6%點數回饋，選擇已綁定的中國信託LINE Pay信用卡/LINE Pay簽帳金融卡付款，再享LINE POINTS 6%回饋，全站最高享LINE POINTS 12%點數回饋。

除了訂房享回饋外，年節也是與家人、親朋好友相聚的季節，即日起至2月21日至指定飯店內餐飲消費，含飯店內的餐廳、咖啡廳、酒吧等，單筆實際付款金額滿NT$6,000，即享LINE POINTS 6%回饋，讓用戶吃得開心又能省荷包。

不少民眾也會上網買套裝旅遊行程，即日起至2月21日，於KKday全站商品單筆消費滿NT$2,000，即享LINE POINTS 88點回饋。

年節期間LINE Pay也推動「無現金夜市」，盼零接觸的行動支付能深入民生消費之中，於台中人氣夜市旱溪夜市、大慶夜市、太原夜市推出「攤攤現領現折$20」活動。即日起至2月21日，民眾只要到三家夜市指定攤位即可領取每攤20元LINE POINTS點數抵用券，並於該攤位使用LINE Pay結帳付款，付款金額大於NT$21元即可立即折抵，攤攤現領現折，每人每活動攤位皆可領取且抵用1次，民眾逛夜市吃美食不用再帶錢包，不僅促進在地商圈活絡，更配合防疫間期減少接觸風險，付款零接觸讓消費者與店家都安心。

時序已進入農曆春節採購年菜與年節伴手禮的旺季，即日起至2月21日至指定傳統市場，包含台北迪化街、永樂市場、士東市場、南門市場、桃園興國市場與台中第六市場等逾200間指定商店，以LINE Pay任一付款方式結帳，筆筆消費享LINE POINTS 18%回饋，每單筆交易最高限得50點。

除了在傳統市場買伴手禮外，也有許多民眾選擇在7-ELEVEN購買春節禮盒，不僅選擇多又方便。LINE Pay也與7-ELEVEN推出2月1日到21日於7-ELEVEN門市購買指定春節禮盒，結帳時透過LINE Pay使用LINE Pay Money或已綁定的中信卡、聯邦卡、富邦卡、台新卡、國泰卡付款，每滿NT$500元即享LINE POINTS 50點回饋 ，每LINE Pay帳號最高限得300點，總計共有高達500多種禮盒品項讓民眾買的方便又能大賺點數。

此外，2月5日到11日至家樂福及頂好超市單筆消費滿NT$2000，也享LINE POINTS 5%點數回饋，民眾也能一次買齊年節與生活所需用品，準備過好年。

年前家家戶戶都要除舊佈新、添購新家電，從2月1日起到21日，用戶到3Ｃ連鎖量販店包含神腦國際（網路商城及實體門市）、全國電子、燦坤、Studio A，單筆消費滿NT$3,000即享LINE POINTS 66點回饋 ，單筆消費滿NT$9,000享266點回饋。

此外，過年最重要的買新衣、穿新鞋，LINE Pay也貼心照顧到用戶需求，從2月1日到21日，到迪卡儂、摩曼頓、Nike、adidas、Under Armour、微笑體育、金品運動廣場、寶勁國際、BIRKENSTOCK等門市，單筆消費滿NT$2000即享LINE POINTS 100點回饋。

年節期間不少民眾也會開車南北往返探訪親友，從2月8日到21日期間於指定台灣中油用LINE Pay付款，筆筆享LINE POINTS 3%點數回饋，單筆滿NT$600元再享3%回饋，年節走春兼享優惠！

開工上班不憂鬱，年後開工日2月17推出「開工大吉嗨翻天」搶LINE POINTS點數抵用券，從上午10點到下午6 點，每2小時、共5波透過LINE Pay官方帳號發送LINE POINTS點數抵用券，活動商店分別為麥當勞、星巴克、FunNow、寶雅、ez訂，每次發送2,888張，讓LINE Pay用戶開工搶個好彩頭。