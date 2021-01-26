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永豐證2020年創佳績「豐存股」交易金額、人數創新高

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券2020年數位化服務締造新紀錄，「豐存股」平台及社群經營成功吸引數位時代投資人青睞，平台開辦第一年，寫下總交易金額15.6億元，近2.5萬人加入存股行列，並在社群經營以全新AI智能服務吸引包括LINE及臉書好友數突破24萬人。

永豐金證券表示，存股有助年輕人及小資族長期理財，繼推出最低1元手續費優惠，自即日起再推加碼活動，希望讓更多投資人了解存股、培養紀律投資、享受智能數位服務的便利。

永豐金證券表示，2020年是存股市場的爆發年，去年推出「豐存股－台美雙市場存股平台」，結合「大戶DAWHO」及「大戶投」數位帳戶的優勢，繳出亮眼成績，「豐存股」台股平台去年1月開辦，月月成長，12月單月扣款筆數達34,000筆，全年總交易金額1.8億元台；「豐存股」美股自7月開辦以來，一股就能存美股吸引年輕族群，12月單月扣款筆數已達7,500筆，半年內交易金額達3.8億元。

在社群經營方面，透過影片、文章及不定期舉辦活動，提供最新市場訊息、產業分析、選股技巧、財富管理等文章及影片，讓客戶在投資之餘不忘持續精進學習理財知識，包括2020年初在Line推出「AI幫你顧」，以智能服務提供包括財報亮點、大師選股、熱門主題等多項投資服務，讓社群經營不再是廣告行銷宣傳；2020年底社群人數（臉書及LINE好友數）突破24萬人，社群結構以25~34歲年齡層的人居多。

永豐金證券指出，2020年在肺炎疫情籠罩下，金融市場歷經重挫與強勢走高，年輕投資投資人透過數位平台、社群互動學習及參與股票投資，永豐金證券除了極積推出「豐存股」，打造跟網購一樣容易的存股平台，繼推出豐存股手續費最低1元的活動後，即日起再推「金牛年大禮包」獎勵活動，不限新舊戶只要綁定永豐金證券LINE官方帳號，並成功扣款一次豐存股（不限台股或美股），就送LiTV頻道全餐一個月暢看400台影視，新戶加碼再送星巴克電子飲料券，同時每成功扣款一筆，即可獲得「iPhone 12 Pro」抽獎機會1次，成功扣款筆數越多抽獎機會越多，活動至4月底止。

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