國內疫情擴大 國泰金5.5萬名員工啟動分批居家辦公

入冬後國內新冠疫情擴大，國泰金（2882）今（26）日緊急宣布集團一致性防疫分級應變措施，總共5.5萬名員工，自明天開始各單位員工分為A、B二組，陸續於本周內啟內居家辦公！各公司亦已完成異地辦公前置作業，將視需要隨時啟動，同時也啟動員工分四個時段分流上下班並暫停大型會議活動、進出人員都要管控等配套措施。

國泰金今日下午表示，為快速因應疫情變化，即時採取合適應變措施，已於去年參考國內疫情發展歷程及政府與企業各時期管制作為，制定集團一致性疫情分級應變標準，本次入冬疫情升級後，國泰金控即依前述標準，分級採取應變措施。

因應此次冬季疫情高峰，且適逢春節假期，國泰集團除了建立內部通報機制，隨時掌握人員風險狀況外，亦於本週陸續啟動部分同仁居家辦公，同時，各公司亦已完成異地辦公前置作業，包括備援人力、場地、設備等皆已完成規劃，後續可因應疫情發展，視需要啟動異地辦公。

同時，國泰金控集團自去年4月下旬迄今均已分流上下班，集團非對外營業據點的員工已調整為4個上下班時間，午休時段同步調整，避免用餐人員聚集。

國泰金此次大規模緊急防疫配套應變措施還包括有一、強化職場清潔，提高公共空間消毒頻率，各出入口放置酒精加強人員手部 清潔；二、大樓人員進出管控。除進出須接受體溫量測外，並指定特定樓層接待訪客，以與辦公空間區隔。 三、同仁健康保護措施，如暫停大型會議活動、參加會議全程配載口罩，並維持社交距離，跨棟間減少往來、移動，盡量採視訊或電話會議。

此外也訂定四、防疫相關資源 (如口罩、酒精消毒液、額溫槍等)由集團統籌規劃、調度。至於五、「教育訓練0時差不中斷」國泰同仁例行教育訓練，不因疫情停擺，利用線上教育系統進行(Any Where Any Time)皆可進行，且透過課後線上檢核，即時掌握同仁課後成效。