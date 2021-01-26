國內疫情升溫 國泰金啟動分批居家辦公

因應國內疫情升溫，國泰金今表示，本周陸續啟動分梯次居家辦公，各公司已完成異地辦公前置作業，後續因應疫情發展，視需要啟動異地辦公。

國泰金今表示，已於去年參考國內疫情發展歷程及政府與企業各時期管制作為，制定集團一致性疫情分級應變標準，本次入冬疫情升級後，國泰金控即依前述標準，分級採取應變措施。

但因應冬季疫情高峰，且適逢春節假期。國泰金表示，除建立內部通報機制，隨時掌握人員風險狀況外，也於本週陸續啟動部分同仁居家辦公，同時各公司亦完成異地辦公前置作業，包括備援人力、場地、設備等皆已完成規劃，後續可因應疫情發展，視需要啟動異地辦公。

另國泰金控從去年4月下旬迄今均已分流上下班，集團非對外營業據點的員工已調整為4個上下班時間，午休時段同步調整，避免用餐人員聚集。

國泰金也表示，為保護同仁健康保護措施，暫停大型會議與活動、參加會議全程配載口罩，並維持社交距離，跨棟間減少往來、移動，盡量採視訊或電話會議。