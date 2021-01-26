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防疫神保單沒買到！一家人撕破臉怒嗆：今年過年不見面了

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣產物保險推防疫保單，保費500元，如被列為居家隔離對象，理賠10萬元。 記者曾原信／攝影
台灣產物保險推防疫保單，保費500元，如被列為居家隔離對象，理賠10萬元。 記者曾原信／攝影

近日台灣產物保險推出的防疫保單爆紅，昨（25）日下午5點就停止收件，甚至有民眾天還沒亮就出門排隊。但一名網友發文表示，有親戚因最後沒成功買到，竟怪罪做保險的親友，甚至揚言「今年過年不見面了」，讓他相當傻眼。

原PO在PTT的八卦板上分享，上禮拜五就有親戚在推500元防疫保單，但當時沒人買，直到結果桃園緊急隔離3000人（須隔離人數增至5000人）後，讓一位原本沒買的親戚，要求截止日中午前一定要買到。事實上，因當日工作量暴增，導致單子根本填寫不完，負責保的親戚也表示「太晚說了，不能怪我」。

事後，兩位親戚竟因此吵起來，更揚言說「今年過年不見面，以後也都不見面了」，讓原PO無奈表示「怎麼辦？這樣我少一包600塊的紅包耶？」此文一出，引起不少網友直言道「老人就是番」、「是不會去現場排喔」、「賣他塔位啊，超划算，以後一定用得到」、「你親戚人太好，這個一張沒賺多少，好心還要被雷親」、「原本不買的也太垃圾」。

保險 PTT 新冠肺炎

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