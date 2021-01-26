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新光金：今年將大舉徵才4,000人

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
新光金控總經理吳欣儒。記者陳怡慈攝影/報系資料照
新光金控總經理吳欣儒。記者陳怡慈攝影/報系資料照

新光金控（2888）今(26)日表示，今年預計大舉增才近4,000人，新光金暨各子公司預計招募3,500名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才及超過400個內勤各類專業職缺。

新光金暨各子公司今年也將培訓100位儲備業務主管及MA管理菁英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢；透過優渥的薪津福利，鼓勵多元背景的各路好手為新光注入新氣象。

新光金為鼓勵新鮮人勇於面對挑戰，選擇新光做為人生職涯重要起點，3月起陸續於全台進行數十場「新未來，光無限」校園徵才活動，首場台大校園徵才博覽會，將於3月13日在台灣大學舉行。

近年新光金控積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，迎接數位轉型的浪潮及面對主管機關加強公司治理等面向，除了金融本業背景的人才需求外，也廣招數位資訊、數位行銷、數位產品研發、精算統計、核保理賠、財務工程、客群分析等多元跨界人才加入新光。

新光金控 徵才活動

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