聽新聞
test
0:00 / 0:00
新光金：今年將大舉徵才4,000人
新光金控（2888）今(26)日表示，今年預計大舉增才近4,000人，新光金暨各子公司預計招募3,500名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才及超過400個內勤各類專業職缺。
新光金暨各子公司今年也將培訓100位儲備業務主管及MA管理菁英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢；透過優渥的薪津福利，鼓勵多元背景的各路好手為新光注入新氣象。
新光金為鼓勵新鮮人勇於面對挑戰，選擇新光做為人生職涯重要起點，3月起陸續於全台進行數十場「新未來，光無限」校園徵才活動，首場台大校園徵才博覽會，將於3月13日在台灣大學舉行。
近年新光金控積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，迎接數位轉型的浪潮及面對主管機關加強公司治理等面向，除了金融本業背景的人才需求外，也廣招數位資訊、數位行銷、數位產品研發、精算統計、核保理賠、財務工程、客群分析等多元跨界人才加入新光。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言