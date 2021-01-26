一銀捐年菜食物包 助弱勢家庭過好年

農曆新年將至，第一銀行關懷弱勢團體透過「安得烈慈善協會-集食行善」計畫，辦理「歲歲平安喜箱緣‧愛FUN第一過好年」志工活動，今年擴大採購年菜食物包，嘉惠宜蘭、花蓮及台東地區共360個弱勢家庭，更發起志工同仁們參與食物分類整理與裝箱，將愛心傳遞到需要關懷的角落。

第一銀行與安得烈慈善協會關懷照顧弱勢孩童的用心，自2016年起響貧童年菜補助計畫，提供全台各地區弱勢孩童家庭年菜食物包，內含雞湯、臘肉、香腸、白米及麵條等年節應景食材，幫助弱勢家庭能在溫馨團圓氛圍中過個好年，至今累計1,645個家庭、約4,935人次受益。

一銀去年11月也首度與客戶「早安美芝城」，開著愛心餐車送愛到台南加利利希望之家關懷弱勢兒少，在第一銀行及早安美芝城志工夥伴的陪伴下，帶領孩童一起體驗親手作早餐的樂趣，並致贈美芝城蘿蔔糕伴手禮。

此外，一銀志工也分享金融理財常識，並捐贈院方環境消防安全設施、二手電腦、投影機和印表機等教學設備，以及每位弱勢孩童一雙運動鞋等，改善孩童的生活與學習環境，實踐「在地經營 在地關懷」精神。