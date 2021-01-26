國泰人壽挺醫護！ 一確診就給2或5萬元慰問金、全台無上限

全民努力抗疫，民眾更陸續送暖到醫院，國泰人壽今（26）日宣布，共同守護防疫勇士，全台灣如有醫院或診所執業人員於崗位中確診感染新冠肺炎，國泰人壽今年底前將提供「醫護人員慰問金」，非保戶提供2萬元，保戶提供5萬元慰金，不限保戶皆有保障，金額無上限，為日以繼夜照顧台灣健康的醫護人員盡一份心力。

國泰人壽表示，自新冠肺炎疫情爆發至今，醫護人員全年無休緊繃神經的照顧民眾，國泰人壽有感白衣天使的辛勞，如醫護人員不幸確診新冠肺炎，即便是非國壽保戶也立即提供2萬元慰問金；如確診醫護人員為國泰人壽保戶，則提供5萬元慰問金，與醫護人員一同抗疫。

國壽提到，如有醫護人員不幸染疫，只需將「在職證明書正本」、「確診證明書正本」、「身份證影本」及「申請表正本」共4份文件，統一郵寄至國壽的服務據點，待審核完成就立即提供慰問金。如要下載申請表或了解更多理賠細節，均可參考國泰人壽官網資訊。

隨著疫情入冬漸漸升溫，民眾紛紛戴上口罩、保持社交距離。國泰人壽提供安全、安心的防疫管道「理賠金抵繳住院醫療費服務」，並與全台近30家區域指標性醫院合作，當保戶入住合作醫院使用服務，出院時即可用保險金折抵醫療費用一併申請理賠，且出院後繼續審核理賠，保險金主動撥付至保戶帳戶，不需另提供診斷書及單據向國泰人壽申請，不僅省時省力，更減少人員接觸，防疫更安全。

區域合作醫院，在桃竹苗有林口長庚紀念醫院、桃園長庚紀念醫院、新竹國泰綜合醫院。北北基有基隆長庚紀念醫院、台北長庚紀念醫院、國泰綜合醫院、汐止國泰綜合醫院、衛生福利部臺北醫院等。

此外，若保戶因住院治療有資金需求，也可透過國泰人壽24小時客服專線或電話聯繫業務人員申請「理賠醫療預付金」，一通電話完成預付金撥款，讓保戶安心休養，無後顧之憂。如出院後需申請理賠，也鼓勵保戶可使用24小時不打烊的國泰人壽官網、APP與智能客服阿發，零接觸諮詢服務並自主辦理保險業務，降低染疫風險。