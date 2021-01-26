好佛？年繳500元隔離賠10萬！一圖看為何台灣人瘋搶防疫保單
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文／閻芝霖
衛生福利部桃園醫院發生群聚感染，目前已有15名醫護等相關接觸者確診，由於疫情持續擴大，許多人搶買防疫保單，「你買了嗎？」儼然成為最近的防疫招呼語，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，由臺灣產物保險推出的「防疫保單」在一週內聲量共有14291筆。
▲ 受到部桃群聚案影響，臺產推出的「防疫保單」一週內聲量達14291筆。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/01/19~2021/01/25)
《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念中看出，討論到「防疫保單」，網友會提及「保費500元」、「隔離就賠10萬元」、「居家隔離」、「要停售了」等話題，由此可觀察到2現象來解釋，為何網友會瘋買防疫保單。
一、效益高達200倍的理賠！網稱「佛心保單」：像在點光明燈
防疫保單最為熱議的就是效益高達200倍的理賠，「年繳500元，隔離就賠10萬」簡單又直接的宣傳標語，是讓許多民眾趨之若鶩的關鍵之一，只要因為法定傳染病需要接受居家隔離、居家檢疫等情況，即可獲得10萬元的補償金。
高CP值被網友封為「防疫神單」、「佛心防疫保單」，許多網友認為，就當作點光明燈，沒事最好，有事就會慶幸自己有保，有網友認為，要是真的不幸被列為居家隔離對象，14天沒有經濟收入的狀況下，10萬元的幫助很大。
二、臺產宣布「停售」掀羊群效應！最後收件日再現排隊人龍
中央流行疫情指揮中心1月24日宣布擴大回溯1月6日至19日醫院相關接觸者，部桃需居家隔離人數暴增至5,000多人，許多民眾相當憂心「現在買還來得及嗎」，各大地方社團也出現民眾在詢問有沒有保險經紀人可以幫忙處理購買保單一事。
隨著這款「防疫保單」爆紅，臺產難以負荷，22日緊急宣布「停售」，只賣到1月25日下午5時，更讓許多民眾搶搭末班車，台灣產險公司各分部今天一早就湧現排隊人潮，讓許多資深保險員驚呼是「保險業的奇蹟」。
▲ 年繳500元、收到隔離通知書就能夠申請的防疫保單被民眾稱為「佛心防疫保單」、「防疫神單」
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:2021/01/19~2021/01/25)
不過，「防疫神單」當然也有設置除外條件，只要有出國、接觸高風險族群等「故意行為」就不能理賠，金管會也提醒，在口耳相傳下，出現唯恐買不到防疫保單的氛圍，但重點應回到自身需求，仔細衡量是否真有投保需要。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則認為「防疫保單不太划算！」陳時中認為，雖然理賠是保費的200倍聽起來很不錯，但其實風險不到千分之一，不過以這樣的保單，萬一被居家隔離比較沒有後顧之憂，也是好事情。
▲ 1月25日是臺產「防疫保單」的最後收件日，臺產各分部出現排隊人龍。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021年01月19日至2021年01月25日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫保單』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「探索概念」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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