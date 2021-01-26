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恒生科技指數大漲 統一恒科ETN零追蹤誤差 投資人瘋搶

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
恒生科技指數漲勢停不住！昨日首度突破1萬點，自去年7月底推出以來漲幅逾5成。中通社
恒生科技指數漲勢停不住！昨日首度突破1萬點，自去年7月底推出以來漲幅逾5成。中通社

恒生科技指數漲勢停不住！昨(25)日首度突破1萬點，自去年7月底推出以來漲幅逾5成，大陸資金大舉南下血拚科技股，其中，騰訊控股(00700.HK)、美團(03690.HK)、京東集團(09618.HK)等股價紛創立新高；零追蹤誤差的統一恒生科技指數ETN(020021)整體市值較去年12月初發行時增加70%，成為台灣投資人無縫接軌港股大時代的最佳利器。

恒生科技指數昨日最高來到10,225點，最終收在10206.61點，漲幅4.51%，距離去年7月27日推出時的6,774點漲幅已超過50%，前十大成分股更有4檔股價創下歷史新高。而台灣唯一連結該指數的統一恒生科技指數ETN截至上周五(22)日總市值達5.7億，較去年12月2日發行以來增加七成，相當受歡迎。

統一證券金融商品部表示，統一恒生科技指數ETN是目前台灣唯一連結「港版那斯達克」恒生科技指數的交易所交易產品，相較於香港4檔恒生科技ETF，統一恒科ETN買賣方式跟台股一樣方便及時，不需要開複委託，且新台幣計價，不必負擔台幣大漲的成本，加上統一ETN零追蹤誤差的特性，可以快速跟進指數行情，發行至今不到兩個月指標價值漲幅已達27.5%，投資人若看好科技股仍為今年港股重頭戲，可擇時進場。

據統計，今年初以來，港股通淨買超已超過2,400億港元，是該指數屢創新高的重要推手，而資金主攻騰訊、小米、中芯、美團等新經濟龍頭股，其中，騰訊市值突破7兆港幣，超越大陸六家國銀總和；統一投顧表示，恒生科技指數標的具有高度稀缺性，加上成分股中如中芯國際(00981.HK)H股價格比A股低約60%，也是南下資金青睞的原因。

ETN 騰訊

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