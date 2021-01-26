科技股領風騷 新興亞股表現分化

上週美國新任總統拜登和平就職，雖然全球疫苗接踵進度比預期慢，但對下一個財政禮包的預期，仍讓市場氣氛持續樂觀，尤其那斯達克指數表現強勁，周漲幅達4.2%。但防疫措施抑制消費的憂慮，影響原物料行情，上周國際原油價格雙雙下滑。新興亞股亦呈現兩極趨勢，科技產業占比高的台、韓股市，周漲幅分別為亮麗的2.6%、1.8%，但科技比重相對低的如東協新興國家，上周普遍以跌幅坐收。資金流向而言，上週僅印度、南韓維持淨流入，台股面臨今年以來最重贖回，淨流出達14.7億美元（以下單位皆為美元），泰國、菲律賓淨流出1.2億、1億居後；整體而言，外資態度似乎略偏向保守，惟對印度股市長期看好，連續17周資金淨流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，隨著春節長假將至，台灣本土疫情又有升溫跡象，誘使內資提前獲利了結。但目前台股大環境資金行情未減，且低利環伺，不少個股仍具操作空間，可多加留意具趨勢題材的中大型電子股，或逢低布局本益比低、高殖利率的績優股。長線來說，台股多方格局未變，投資人須慎防短線過熱，留意高檔震盪。

周俊宏表示，由於疫情居家辦公潮流帶動的面板強勁需求未減，加上面板相關零組件持續缺貨，且半導體晶圓產能不足，使多數廠商廠能無法有效開出，造成面板持續供不應求，預計第一季全球面板價格仍將維持高檔。其中，大廠議價及產能確保能力較強，有利轉嫁成本，可多加留意。

越南股市部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南股市從去年中開始緩漲，期間少有重大修正，上周19日由於獲利了結賣壓湧現，急單湧入致使部分券商及交易所出現連線問題，部分交易單無法順利傳送，導致恐慌性多殺多，單日下跌逾5%。

張晨瑋解釋，世界銀行預估越南今年成長率高達6.8%，基本面成長強勁，後續仍有資金行情推升機會，一方面越南通膨維持低檔，近數周大型券商的資金餘額持續上升，顯示投資者存入新資金至帳戶，且當前股市交投熱絡，交易量較2019年平均大幅成長約6成，對越南股市長多看法不變。