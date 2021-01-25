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飛鼠衛星、玉山衛星與台灣失聯 太空中心推測2原因

台指期夜盤盤中震盪於平盤附近徘徊 嘗試翻紅

經濟日報 / 記者黃力／即時報導
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台指期夜盤盤中震盪，於平盤附近徘徊，嘗試翻紅，法人指出，隨著過年長假逐漸到來，國內疫情避險賣壓出籠，台股今日失守萬六關卡，短線將續作高檔震盪整理。

外資現貨賣超209億，期貨淨空單增加至29,123口。自營商選擇權淨部位，目前以賣買權和買賣權作布局，期貨仍屬大量淨多單布局。近月選擇權籌碼呈現偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為三萬五千餘口，買權賣權OI增量持續拉距。週選方面，賣權OI往下履約價作翻移退守，目前選擇權上檔壓力呈現。

法人指出，外資期現貨同步作空，自營商選擇權偏空態勢，月、週選中性偏多，整體籌碼面中性偏空格局。技術面台股今日下跌但卻屬下影線態勢，目前待獲利了結賣壓逐漸沉澱，短線台股以區間格局看待。

選擇權 台股 期貨

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