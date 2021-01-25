疫情升溫！公股銀總行啟動異地辦公
國內疫情升溫，公股行庫總行紛紛重啟異地辦公作業，同時加強各分行備援，並增加分行消毒的頻率，為防疫準備。
兆豐銀今（25）日開會決議施行總行分組異地辦公，並要求各分行暫停部門聚餐，而彰化銀行（2801）也於今（25）日開會討論總行分組上班的細節，預計會在這一兩天確定實行日期，另外第一銀行總行則已開始施行分組上班，規劃在過年前員工都將以異地辦公的方式工作，而一銀二、三月所規劃的大型活動，如畫展等都已先暫緩取消，為防疫超前部署準備。
針對桃園地區分行，一銀已於上週開始實施每小時的櫃檯消毒作業，並在每一位民眾進入分行測量體溫後，立即將額溫槍消毒，未來也會將人工酒精噴灑消毒的方式改為自動機器噴灑，以降低人員之間的接觸，目前一銀規劃每家分行會有三家分行互相備援，至於彰銀與兆豐銀也會採取分行備援方式，以因應後續防疫作業。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言