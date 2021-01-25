疫情升溫！公股銀總行啟動異地辦公

國內疫情升溫，公股行庫總行紛紛重啟異地辦公作業，同時加強各分行備援，並增加分行消毒的頻率，為防疫準備。

兆豐銀今（25）日開會決議施行總行分組異地辦公，並要求各分行暫停部門聚餐，而彰化銀行（2801）也於今（25）日開會討論總行分組上班的細節，預計會在這一兩天確定實行日期，另外第一銀行總行則已開始施行分組上班，規劃在過年前員工都將以異地辦公的方式工作，而一銀二、三月所規劃的大型活動，如畫展等都已先暫緩取消，為防疫超前部署準備。

針對桃園地區分行，一銀已於上週開始實施每小時的櫃檯消毒作業，並在每一位民眾進入分行測量體溫後，立即將額溫槍消毒，未來也會將人工酒精噴灑消毒的方式改為自動機器噴灑，以降低人員之間的接觸，目前一銀規劃每家分行會有三家分行互相備援，至於彰銀與兆豐銀也會採取分行備援方式，以因應後續防疫作業。