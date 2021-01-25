防疫保單爆紅！房產專家提醒「申請5重點」 避免成防疫破口

近日台灣產物保險推出的防疫保單爆紅，今（25）日下午5點就停止收件，甚至有民眾天還沒亮就出門排隊。對此，房產觀察家顏博志提出5大重點，分別為「保單必須親簽、台產是哪間公司、道德風險、保險的真意、投保對象與收單者」，他還稱這一份保險為「對賭」，因爲對百姓來說，是500元換10萬的賭博，卻可能賭上台灣的防疫與未來。

顏博志在自己的臉書發文說明，這張防疫保單並非以死亡為標準，而是你有收到中華民國各政府機關開立之「隔離通知書」、「隔離治療通知書」、「檢疫通知書」就可以理賠，所以使不少民眾紛紛搶著要投保，防疫保單突然間在醫護圈爆紅，也有很多新聞媒體報導，對此，他想提醒大家5件事情。

其中，他提到「保單必須親簽」是在保障一旦有事，且事情大到保險公司可能出險過多，這些業務員們需要如何證明買的這些人都是親簽？因為在突然爆這麼大量的情況下，「業務員是否有辦法每一張保單都看著每一位親簽？」他也推測，若真的出事可能會變成集體訴訟的問題；再加上以「道德風險」來看，以往的每份保險保單，都會針對被保人有基本詢問，面對較高風險的族群本就是透過加費、標註、拒保等等，「但這張保單對於高風險區的居民，目前似乎沒有這樣的機制」。

再者，顏博志也表示，保險真正的意義是在「轉嫁風險」，所以經濟支柱仍是最重要的，若保完經濟支柱後已無餘力，就請以經濟支柱為最優先；最後，他對防疫安全的考量也做出說明，若較謹慎的業務員要求親簽，而業務員不知道要／被保人正處於有染疫風險環境，是否就「讓業務員本身處於危險之中」？

對此，他也補充這張保單因為爆紅，所以業務員接受到大量完全陌生的要保／被保人，以至於許多人根本也不知道眼前這位業務員是誰，因為現在是有錢也不一定買的到，對於這類的防備心也跟著降低，這也讓顏博志擔憂「未來會不會有詐騙集團，利用這次機會，要你填寫信用卡卡號或匯款到指定帳戶？」