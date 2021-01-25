台壽長照預支保障 首創代理人申請理賠

中信金控（2891）子公司台灣人壽今天（25日）表示，參考日本的高齡人口結構與環境，設計推出台灣人壽愛家寶終身保險，為終身壽險結合長照預支保障的新型態保單，更首創代理人理賠申請機制，為業界創舉。

台灣與亞洲其他主要國家相比，老年人口比率僅次於日本、與南韓相當，2025年即將邁入超高齡社會，到了2034年，全國一半以上都將是超過50歲的中高齡人口，平均壽命不等於健康壽命，進入老年階段後，需要看護及醫療機率變高。伴隨高齡社會無法逆轉。

有別於過去傳統壽險提供家人身故保障，台灣人壽愛家寶終身保險的推出，是觀察後疫時代保險更應回歸保障本質之下，自己使用的保障便成為保險規劃重要課題。

這張新型態壽險保單，創新長照預支保障，經認定符合長照理賠狀態，則可選擇從保額中一次性提前給付50%，做為長期照顧保險金，優先照顧自己，維持生命尊嚴，也無需每年重新認定長照狀態，降低對病人及家屬的折磨及理賠認定困難的痛點。

高額長期照顧保險金也能支應進入照護所需的緊急醫療費用。

台灣人壽表示，過去一旦發生長照狀態，被保險人若意識清楚，可用拇指印代替簽名申請理賠；若被保險人昏迷或意識不清，就必須申請監護宣告，再由監護人幫被保險人申請保險理賠，申請過程相當耗時。

台灣人壽愛家寶終身保險的特色為，當長照狀況發生時，立即啟動長期照顧保險金一次性給付，不僅可先支應各項必需性費用支出，繳費期間內亦享有豁免保費。

台灣人壽更首創指定代理人機制，投保當下可約定指定的二親等內親屬為代理人，一旦發生長照風險，其可代為申請長照保險金讓保障更周全。

迎接後疫情時代，為超高齡時代做準備，建議善用時間複利效果，及早開始準備資產規劃，選對規畫工具方能事半功倍。

台灣人壽愛家寶終身保險完全符合台灣人壽所提倡「安、穩、傳」金字塔規畫。「安」為長照發生給付保額50%功能，超前部署高齡社會下，給自己一份安心力量。

「穩」為新台幣計價並提供6、10、20年的繳費年期，讓要保人分批又紀律的投入，穩健累積財富。

「傳」指一般身故金+額外加倍給付的意外身故金，雙重守護家人，留愛兼具傳承。

台灣人壽愛家寶終身保險提供全方位守護，適合各類族群建構完善自身保障。如已投保失能險的再購族，可強化壽險及長照保障。

講求保單CP值的小資族及北漂青壯族，可透過小額分期來累積長照自備帳戶；若關心退休醫療照護，則可用來增加自身壽險及長照保障。

想規劃傳承的財務穩健族，固定利率臺幣商品可避免外幣匯率上下波動，兼具穩定增值穩固資產。