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人潮不絕！台產防疫保單估賣飆破20萬張

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台產公司人員今天下午4時多高舉標語，提醒從排隊到受理，需要等上六小時。記者陳怡慈/攝影
台產公司人員今天下午4時多高舉標語，提醒從排隊到受理，需要等上六小時。記者陳怡慈/攝影

我國保險史上最誇張！排對等著買台灣產險公司防疫保單的民眾，今天(25日)下午4時過後，依舊把台產（2832）位於台北市館前路總公司的一整個長條「口」字型大街廓，圍了大約四分之三。

台產公司展現誠意，告訴現場排隊民眾，今天下午5時之前，只要排進隊伍裡面，台產公司都收件。

不過，因人潮遠遠超出該公司人力所能負荷，台彩公司派出服務人員高舉標語，提醒從排進隊伍，到進入總公司大樓三樓內遞件與現金繳款，可能需要等上六個小時。

台產這張保單去年12月22日開賣，起先銷售情況並不好，衛生福利部桃園醫院染疫之後開始增溫，上周五媒體熱烈報導後銷售破表。

資深保險界人士傍晚受訪時表示，這張防疫保單，估計會飆破20萬張，遠遠超過外界臆測的台產公司內控8萬張紅線。

金管會上周四記者會上曾經公布，去年3月到今年1月21日，整體產險業承保的防疫保單，包含台產險公司的這張在內，合計14萬8,745件。

從上周五到本周一，四天以來，民眾搶買情況太驚人。保險界人士說，金管會公布的，整體產險業賣了快一年的防疫保單，短短四天之內，就被台產公司的銷售數字給打敗。

保單 產險

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