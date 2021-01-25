聽新聞
test
0:00 / 0:00
體恤債務人 銀行春節假期暫停催收作業
農曆年關將屆，銀行公會今天表示，體恤有還款困難之債務人的感受，已協調各會員銀行（含委外催收機構）於農曆春節連續假期期間（2月10日至16日）停止各項催收作業，使債務人可安心過年。
銀行體恤措施如下：持續宣導債務協商相關資訊，請有困難的債務人儘速與債權金融機構聯繫辦理相關協商事宜。
春節連續假期期間（2月10日至16日），各銀行（含委外催收機構）停止一切催理作業，包含簡訊、信函、電話、拜訪、強制執行債務人之動產或不動產等一切活動。
銀行公會同時提醒債務人切勿輕信不法代辦債務協商公司保證協商成功的承諾，民眾如有債務問題，可於上班時間洽詢各金融機構協商服務專線，或者撥打銀行公會債務諮詢專線02-85961629，尋求解答所有債務方面的問題。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言