元大期推智能生態2.0 帶客戶邁向數位金融新世代

依期交所數據統計顯示，台灣期貨交易人使用電子下單的比例已高達九成多，疫情加速金融數位化的趨勢，元大期貨（6023）數年前就看到客戶的數位需求，成為首家推出智能服務的期貨商。運用數位發展推升營運動能，今年元大期將投注的數位金融資本支出超過1.5億元，2021年將帶領客戶進入下個數位金融世代。

元大期貨總經理許國村表示，提供數位化服務已成各行各業的常態，使用智能策略進行期權交易也成為顯學。元大期貨在國內外期權市占皆為第一，根據內部統計，2020年使用程式交易的一般用戶相較於2019年成長了10%，累積交易口數成長了38%，其中元大顧問智能策略的用戶更是成長了40%，顯示程式交易是未來的趨勢，即使不會寫程式的客戶也可以運用元大提供的智能策略，加入程式交易的行列。

許國村進一步表示，面對全球政經情勢變動與金融市場波動加劇的環境，元大期貨推展金融科技時，更把「風險管控」視為智能數位生態2.0的重要任務，透過導入大數據智能化系統管控，輔佐前線人員逐一審視、預警部位風險，並即時監控市場與資金流動性，確認各項指標落於標準安全範圍。

在客戶服務方面，每日提供風管分析報表協助檢視管理庫存，以持續加強交易部位風險的事前預警，期望透過數位風控推展，為每位客戶提供更全面的保障。

此外，元大期貨提供以客戶為核心，發展全方位數位金融服務，包含前置作業、下單交易、加值訂閱以及風險管控四大類別。在數位加值服務上為確實服務客戶的多元使用需求，研顧團隊推出《研顧最前線》線上節目，包含8大類期權商品行情分析解說，另外還有程式交易的教學影音課程，於FB、YouTube、Telegram等平台露出，而元大期也是首家推出Podcast頻道的期貨商，讓客戶在晨間通勤時間即可掌握最新的財經重點訊息，廣受交易人喜愛，讓服務打破時間及地點的限制，直達交易人的實際需求。