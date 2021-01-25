500元防疫保單搶翻 業務員嘆沒賺頭：1杯珍珠奶茶的代價

台產（2832）500元防疫保單只銷售到今（25日）下午5點，在「關門」之前各地出現搶購潮，一家保經代公司透露，光是該公司保守估計就賣出上萬張；台產發言人黃志傑表示，目前尚無法統計這張保單的實際銷售數量，不過確實是因為實在是進單太多，行政人力負荷太大，因此在今天下午5點起停止受理。

事實上，保險業私下表示，一張保單賣500元，保險公司幾乎沒有什麼賺頭，另外據保險業者透露，一張保單業務員佣金50元，漏夜幫忙寫保單 ，也就差不多是一杯珍珠奶茶的代價；由於產險公司本身業務人員不多，這類人身保險通常是透過保經代公司銷售，一家保險經紀人公司協理表示 ，自己從業七年，第一次看到有一張保單如此「誇張」的熱銷。

民眾擔心買不到，除了塞爆台產公司之外，部分保經代公司也擠滿了投保的人潮；甚至公務人員協會今天也派了保險業務員到各部會公家機關協助收件，一大早就可以看到保險業務員穿梭在各部會之間，手上拿著整疊整疊的要保書。

中央疫情指揮中心周末宣布擴大居家隔離人數，匡列5000人，加上媒體近日強力報導防疫保單熱銷現象，進一步助長防疫保單銷售狀況，由於疫情變化太快，也有人擔心會有空窗期；黃志傑表示，只要今天完成投保，生效日都是從26日的凌晨零時起算。

至於究竟這張500元防疫保單賣了多少張？黃志傑表示，外面還有很多服務通路，案件都在往公司集中當中，目前無法精確統計銷售數量，只能說持續進件當中，評估作業會在今天停止銷售之後，進行統計。