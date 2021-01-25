聽新聞
test
0:00 / 0:00
逛ATT用悠遊付 回饋最高達12％
悠遊付再度插旗百貨商場，即日起至3月31日，在全台ATT使用悠遊付支付，即可獲得雙重回饋，最高回饋率達12%，會員可趁農曆年外出用餐、大賺回饋。
即日起至3月31日止，在全台ATT使用悠遊付支付，單筆消費滿1,000元，即回饋100元悠遊付儲值金，每帳戶最高回饋500元，贈完為止；若將悠遊付綁定信用卡支付，還可再享單筆消費滿200元回饋20元悠遊付儲值金（單筆消費不累贈，每帳戶最高回饋100元，贈完為止），相當於單筆消費滿1,000元即可拿到100+20元的儲值金回饋，回饋率達12%。
悠遊付上線滿一年成績斐然，會員數已逼近80萬人，居業界第五，交易金額、儲值金額也都呈現快速成長的態勢，悠遊付也積極拓展各類型消費場域的通路，除了小額的超商、超市、計程車、商圈微店外，線上的電商通路及高單價的飯店、百貨通路也皆陸續佈建，加上獨有的交通支付，使用悠遊付可說是食衣住行一路暢通。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言