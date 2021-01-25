瘋防疫保單南投唯一據點排人龍 營業員嚇傻：前所未見

國內疫情升溫，台灣產物保險公司推出的500元防疫保單，引發民眾搶購，熱賣到提前停售，僅收件至今下午5時，台產各營業據點今因此排滿趕搭末班車的民眾，就連南投縣也見人龍，有人買心安，也幫北部親友代買，就算要排上1小時，甚至不斷被要求補件重排也甘願，排隊人龍則讓現場營業員驚呼「前所未見」。

為因應新冠肺炎疫情，多家保險業者紛推出防疫險，其中台產險推出的防疫保單，因保費只要500元，若因法定傳染疾病，像新冠肺炎需居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫，依投保金額不同，可領5萬元或10萬元理賠金。

隨近期國內疫情升溫，本土染疫狀況持續擴大，引發民眾瘋搶投保，而因投保數量實在太多，台產險決定今天下午5點後暫停收件，但也因此引發趕搭末班車的保單末班車的排隊潮，北部不少據點甚至要排上4至6小時才能申辦投保。

而台產險在南投縣唯一的營業據點「草屯服務中心」今也見排隊人龍，不少人跨鄉鎮市到草屯投保，南投市施小姐說，北部排得太誇張，當地親戚拜託她幫忙，上午8時半就來，排進去因資料缺件要補，光排隊就重排3次，上午全耗在這。