強碰1月25日？台產保單能否理賠關鍵解析
部立桃園醫院感染事件擴大，初步估算超過5,000人需要隔離？現在買台產公司（2832）的防疫保單來得及嗎？產險公司核保主管表示，假設要保書上的要保日期是1月25日，台產公司的這張防疫保單，1月26日凌晨零時起生效。
換言之，假設民眾是昨(24)日投保，業務員完成KYC(認識客戶)等程序，台產公司防疫保單的要保書，要保日期為1月24日，如此這張保單的生效時點，為今天(1月25日)凌晨零時起算。
超過5,000人需要居家隔離，假設這些人有投保台產賣翻天的防疫保單，花了500元之後，領得到10萬元嗎？
產險公司主管表示，關鍵在兩個時點的比較，保單生效日與居家隔離通知書上的日期。
他解釋，各縣市政府衛生局發出的居家隔離通知書，上面都會有日期，保單生效日不能晚於居家隔離通知書上的日期。
換言之，假設桃園市衛生局今天(25日)發出居家隔離通知書，如此今天才投保的民眾，因為保單生效日為明天(26日)的凌晨零時，將無法獲得理賠。
相反地，昨天(24日)投保的民眾，因為今天(25日)零時已經生效，通過台產公司核保審查後，將可獲得理賠。
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