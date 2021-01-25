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製造業測驗點創13年新高 電子機械、鋼鐵看好未來景氣

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
台經院營業氣候測驗點走勢。台經院／提供
台經院營業氣候測驗點走勢。台經院／提供

台灣經濟研究院今（25）日公布2020年12月營業氣候測驗點，科技、傳產產業景氣皆回温，製造業營業氣候測驗點為106.21點，較上月修正後的102.97點增加3.24點，連續第八個月上揚，創下自2007年10月以來新高。

12月製造業營業氣候測驗點持續大幅走高，但服務業微幅下滑，而營建業是連續兩個月下滑，兩大業別測驗點的變化很小。

服務業測驗點為96.52點，較11月修正後的96.54點微幅下滑0.02點。營建業測驗點為108.96點，較上月的109.23點下滑0.27點。

台經院院長張建一指出，曾經有一段時間，製造業只有資通訊好，而傳產不好，近幾個月傳產跟上來了。因為疫情嚴峻，未來紡織和運動用品產業可能會受點影響，比較不好。

製造業廠商調查顯示，電子機械業與鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣。台經院指出，半導體晶片供需依舊吃緊、封測需求續強。全球鋼品市場需求增溫，國際原物料價格上漲，帶動鋼鐵產業產品報價維持漲勢，促使下游業者積極回補庫存。

服務業方面，台股再創高點，成交量能衝高，證券商在經紀業務收入大幅成長。貨櫃海運缺櫃問題短期難以解決，缺櫃、缺船帶動運價走高，運輸倉儲業者看好未來半年景氣。

營造業的工料吃緊仍未紓解。不動產業方面，2020年12月六都建物買賣移轉件數月增率為6.6%，台經院解讀，不動產交易從簽約到完成移轉登記約需一個月，因此12月房市交易量並未反映政府打炒房的政策效應。展望未來，還是會受政策影響，房市賣方動作將會顯得收斂，買方部分當中的投資族群觀望氛圍將較為濃厚，使得房市短期內會歷經一段調整期。

製造業 房市 台經院

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